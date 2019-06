Das machten Anatole Taubmann und Barbara Thalmann am Greifensee

Hunderte mit blau-weissen Startnummern ausgerüstete Velofahrer haben am Wochenende die Velowege um den Greifensee bevölkert. An jeder Kreuzung stehen Helfer in gelben Leuchtwesten und weisen ihnen den Weg.

Was sich an diesem Samstag abspielt, ist eine Premiere für die Region. Zum ersten Mal führt das Kinderhilfswerk Unicef seinen Sport-Spendenanlass «Cycling for Children», Velofahren für Kinder, in Uster durch.