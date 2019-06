Alte Autos und viel Retro-Chic im Walder Zentrum

Wald rollt - und wie. Am Wochenende hat sich die Oldtimer-Gemeinde nicht nur in Hittnau getroffen sondern auch in Wald. Bei bestem Wetter und vor malerischer Kulisse konnten die Besucher durch Wald flanieren und Fahrzeuge aus allen Epochen bestaunen.

Auch das Rahmenprogramm war attraktiv: So konnte man sich im Barber-Shop einen stilgerechten Look verpassen lassen und sich danach gleich auf einer Kolodiumplatte ablichten lassen.

Auch ein Blick in die Remise lohnte sich. Dort wird die nächste Walder Attraktion restauriert. Ein historischer Treibwagen der Südostbahn soll noch dieses Jahr fertig gestellt werden. (gu)