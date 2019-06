Gewitterlinie zieht über die Region

Der Fahrplan stimmte: Exakt um 20 Uhr zog die Gewitterlinie über den Pfannenstiel in Richtung Oberland. Bereits um halb acht waren die ersten Tropfen gefallen. Bis etwa 22.30 Uhr ist nun immer wieder mit mitunter kräftigem Regen zu rechnen - und auch mit Blitz und Donner. Wer sich also noch Draussen an einem der zahlreichen Feste in der Region befindet, sollte sich also an einen geschützten Ort begeben.

Blues 'n'Jazz unterbrochen

Auch das Blues'n'Jazz-Festival in Rapperswil wurde wegen dem Unwetter unterbrochen. Die Auftritte auf dem exponierten Kapuzinerzipfel wurden abgesagt. Einzelne Auftritte auf dem Curtisplatz fallen ebenfalls aus. Auf der Hauptbühne auf dem Fischmarktplatz soll das Programm nach einem rund einstündigen Unterbruch fortgesetzt werden. Viele Essens- und Getränkestände sind dichtgemacht worden.

Am Seeufer schlugen die Wellen bis ans Quai hoch. Das Publikum liess sich vom Gewitter die Stimmung zunächst aber nicht vermiesen.

Besserung in der zweiten Nachthälfte

Die Zone mit den heftigsten Niederschlägen hat die Region kurz vor 21 Uhr überquert; nun wird es sich bis in den späten Abend hinein noch ordentlich ausregnen.

Für den Sonntag indes ist eine Wetterbesserung angekündigt. Am Morgen wird es noch Restbewölkung haben, im Laufe des Tages dürfte sich die Sonne aber allmählich in Szene setzen - bei angenehmen Temperaturen.

Thema in Wetterforen

Im Sturmforum der Wetterseite meteoradar.ch wurde schon den ganzen Tag über intensiv diskutiert, ob heute Abend eine sogenannte Superzelle über die Region hinwegfegt. Inzwischen ist klar: Es gibt Gewitter. Ob es sich um eine Superzelle oder nur eine "normale" Gewitterfront handelt, wird sich noch zeigen.

Fakt ist, dass für heute eine Kaltfront vorhergesagt wurde. Und da die leichte Föhnströmung von gestern nach dem Durchzug einer schwachen Störung in der Nacht auf heute nun quasi «eingeschlafen» war, wurde somit der Weg grundsätzlich frei für richtig heftige Gewitter.