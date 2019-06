Wetziker Jungstorch auf Schönau-Kamin gestorben

Die Störche, die seit einigen Jahren in der Schönau nisten (siehe Box), haben einen der besten Weitblicke Wetzikons. Ihr Nest befindet sich rund 30 Meter über dem Boden auf dem Kamin des ehemaligen Fabrikareals. Um die Jungstörche zu beringen ist Storchenexperte Max Zumbühl deshalb auf die Hilfe der Feuerwehr Wetzikon-Seegräben angewiesen. Diese hob den Hombrechtiker am Freitagmorgen mit einem Hubretter in luftige Höhe.

Fatale Schlechtwetterperiode