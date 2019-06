«Hinwil hat ein Gewerbe, wo man sich wohlfühlt»

Mit farbigen Ballonen in den Händen standen die Hinwilerinnen und Hinwiler bereit, um Ueli Maurer in seinem Wohnort zu begrüssen. Ein sichtlich gut gelaunter und zum Scherzen aufgelegter Bundespräsident überbrachte am Freitagabend dem Gewerbeverein, dem er auch selbst angehört, seine Glückwünsche zum 100-jährigen Bestehen.