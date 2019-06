Frontalkollision auf der A53 fordert zwei Schwerverletzte

Wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt, war ein 59-jähriger Autofahrer um 16:15 Uhr unterwegs in Richtung Reichenburg. Zur gleichen Zeit näherte sich aus der Gegenrichtung ein 45-Jähriger mit seinem Wagen.

Kurz nach dem Einfahren in den Jonerwaldtunnel geriet der 59-Jährige mit seinem Wagen in der leichten Rechtskurve kontinuierlich auf die Gegenfahrbahn, wo er frontal mit dem Fahrzeug des 45-Jährigen kollidierte. Die beiden Autofahrer wurden dabei in ihren Wagen eingeklemmt.

Auto musste aufgeschnitten werden

Während der 45-Jährige durch Ersthelfer aus dem Wagen geborgen werden konnte, musste das Auto des 59-Jährigen durch die Feuerwehr Rapperswil-Jona aufgeschnitten werden. Der 45-jährige Automobilist wurde mit der Regio144 und der 59-Jährige mit der REGA ins Spital gebracht.

An den beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Während der Unfallaufnahme und den Aufräumarbeiten musste die A53 während rund vier Stunden gesperrt werden.