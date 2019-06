«Fällanden hat kein Herz»

Ein grosser Kreis formiert aus Stühlen und in der Mitte ein Modell aus Karton. So informierte die «IG Negel mit Chöpf» am Mittwochabend interessierte Fällander über ihre Pläne für ein neues Gemeinschaftszentrum. Unter den Anwesenden waren vier Gemeinderäte, Vertreter von der Jugendarbeit und mehreren Ortsvereinen.