Vom Influencer zum Insolvencer

Als vor einigen Jahren Instagram und Youtube online gingen, kannte wohl kaum schon jemand den Begriff Influencer auf deutsch «Beeinflusser». Influencer klingt ja etwas nach Influenza also nach Grippe und ist es auf eine Art ja auch. Es kann hoch ansteckend, anstrengend und ziemlich lästig sein. Manche Fotos oder Videos gehen gar «viral» und hie und da endet ein Selfie sogar tödlich, also muss das ganze ja irgend etwas mit krankmachenden Erregern zu tun haben. Aber was machen eigentlich Influencer?