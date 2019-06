Ustermer KV-Schule will nicht nach Wetzikon ziehen

Die Bildungsdirektion des Kantons Zürich möchte in Wetzikon ein Kompetenzzentrum für KV-Ausbildungen schaffen. Konkret möchte die Bildungsdirektion den KV-Bereich der Berufsfachschule Uster (BFSU) und die Wirtschaftsschule KV Wetzikon (WKVW) zusammenlegen. Die Bildungsdirektion schlägt vor, dass die beiden Schulen ab 2024 in den VZO-Neubau an die Schellerstrasse in Wetzikon ziehen sollen. Dort gäbe es Platz für rund 1‘000 Schülerinnen und Schüler.