Geführte Mountainbike-Touren

Was ist schöner, als am Feierabend bei einer Fahrt über Land mit dem Mountainbike die letzten Sonnenstrahlen zu geniessen? Genau das verspricht die Abend-Tour zum Hiltisberg, welche heute, am 13. Juni 2019 um 18 Uhr, auf dem Parkplatz des Ritterhauses Bubikon startet. Rubino Marconi und Walter Pfister führen durch die Gegend rund um Rüti und Wald. Eine Einkehr im Gasthaus Hiltisberg gehört dazu.

Am 31. August nimmt Max Trachsler seine Gäste mit auf die Spuren des Oberländer Dichters Jakob Stutz. In seinen Erzählungen und Gedichten beschrieb dieser die Sitten, Bräuche und das Volk des Zürcher Oberlandes. Auf der Fahrt zwischen Kempten, Balchenstal und Hermatswil wird seine Welt erlebbar. Treffpunkt ist um 11:30 Uhr am Bahnhof Kempten (Wetzikon).

Anspruchsvoll wird die 3-Kantons-Tour. Am 7. September startet die Gruppe um 9 Uhr am Bahnhof Bauma und fährt via Tierhag und Hulftegg zurück nach Bauma. Die Gruppe, geführt von Jürg Röthlisberger, nimmt etwa 50 km und 1300 Höhenmeter unter die Räder. Belohnt werden die Aufstiege mit einer einmaligen Sicht und dem Wissen darum, dass drei Kantone erfahren wurden.

Ausgestattet mit (E-)Mountainbike, Helm und mit Grundkenntnissen, sind bei guter Witterung alle Gäste kostenlos und ohne Voranmeldung willkommen. Versicherung ist Sache der Teilnehmenden. Besonders stilvoll fährt es sich übrigens mit dem Bikeshirt «natürli ufm Bike im Zürioberland», welches bei Zürioberland Tourismus erhältlich ist.

Alle Informationen unter www.zürioberland-tourismus.ch/bike