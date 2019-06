«Es gibt Leute, die sagen, wir könnten uns nicht festlegen»

Für die beiden Vollblutmusiker ist es ein Heimspiel: das Blues’n’Jazz in Raperswil-Jona. Nur wenige Kilometer entfernt, in Meilen, lebt der weltweit gefragte Bassist Heiri Känzig. In Meilen ist auch Anna Känzig aufgewachsen, heute lebt sie in Zürich. Onkel und Nichte werden zusammen am 16. Juni den Kapuzinerzipfel bespielen.