Ein Gratis-Konzert von Baba Shrimps und kalter Kaffee

Der Lindauer Gemeindepräsident Bernard Hosang (FDP) spricht von einem «Gestaltungsvorhaben von nationaler Bedeutung», die Standortentwickler bezeichnen es als «Mikrokosmos zwischen Zürich und Winterthur»: Die Wiederaufwertung des früheren Maggi-Areals in Kemptthal nimmt Formen an. Am Wochenende findet die Eröffnung von «The Valley» statt. Zur Einweihung des neu gestalteten Areals sollen diverse Attraktionen über 6000 Besucher ins Kemptthal bringen.

Einmal rund um die Welt

Grosses Aushängeschild der Neueröffnung ist ein Streetfood-Festival. An diversen Ständen haben die Besucher die Gelegenheit, sich von tibetischen Momos über anatolischen Spezialitäten kulinarisch einmal rund um die Welt zu essen. Aus gastronomischer Sicht ist das Foodfestival aber nicht die einzige Attraktion. Im Verlauf des Eröffnungswochenendes präsentieren einige der neu eingemieteten Unternehmen ihre Produkte. Dazu gehören auch zwei Start-ups, die sich der Wiederentdeckung von kulinarischen Klassikern verschrieben haben. Degustiert werden können etwa Varianten von Mozzarella-Käse sowie kalter Kaffee.