«Capus ist eine ausgesprochen interessante Persönlichkeit»

Der 1961 geborene Alex Capus gehört zu den renommiertesten Schweizer Autoren. Seine Romane sind internationale Bestseller und werden in verschiedenste Sprachen übersetzt. Er lebt in Olten und betreibt dort auch die Bar Galicia. Marija Zorkaja ist Germanistin und Professorin am Gorki-Literaturinstitut in Moskau, wo sie den Lehrstuhl für Literarische Übersetzung leitet. Derzeit übersetzt sie Capus' Roman «Das Leben ist gut», in dem der Ich-Erzähler Max in einer nicht näher definierten Kleinstadt eine Bar führt und Schriftsteller ist, ins Russische.