Theiligerstrasse in Weisslingen nur beschränkt befahrbar

Die Theiligerstrasse in Weisslingen wird in Kürze nur noch beschränkt befahrbar sein. Das kantonale Tiefbauamt führt im Abschnitt zwischen der Gemeindegrenze Russikon bis eingangs von Theilingen diverse Sanierungsarbeiten durch. Die Bauarbeiten beginnen am Montag, 17. Juni, und dauern voraussichtlich bis Freitag, 23. August 2019.

Die Ausführung erfolgt in sechs Etappen. Der Verkehr wird einspurig mit einer Lichtsignalanlage durch die Baustelle geführt.

Die in die Theiligerstrasse einmündenden Flurstrassen können in den jeweiligen Baustellenetappen nicht benutzt werden (Sackgassen). Die Zufahrt zu den Liegenschaften ist aber rückwärtig immer gewährleistet.



Vollsperrung ab 5. August



Für die abschliessenden Belagsarbeiten muss die Theiligerstrasse im ganzen Instandsetzungsabschnitt für sämtlichen Verkehr gesperrt werden.

Diese Vollsperrung dauert von Montag, 5. August, 05:00 Uhr, bis Sonntag, 18. August 2019, 05:00 Uhr. Belagsarbeiten benötigen trockenes Wetter. Deshalb können sich bei nasser Witterung die Belagsarbeiten und die damit verbundene Sperrung verlängern.