«Offensichtlich ist es der Polizei zu mühsam»

Mit den steigenden Temperaturen steigt auch der Lärmpegel auf den Strassen. Besonders das Röhren und Knallen der Auspuffe sticht besonders aus dem allgemeinen Klangteppich an neuralgischen Abschnitten wie der Bankstrasse in Uster, oder der Bahnhofstrasse in Dübendorf heraus. Diese von den Lenkern bewusst erzeugten Lärmspitzen stören Passanten, Anwohner und andere Verkehrsteilnehmer teils massiv.