Eishockey-Profis vom EHC Kloten arbeiten auf TIUS-Baustellen

In der vergangenen Woche haben 18 Spieler des EHC Kloten ihre Eishockeyausrüstung gegen Arbeitskleidung eingetauscht, um für zwei Tage auf den Baustellen der TIUS AG Uster mitzuarbeiten. Die Spieler der Eishockeymannschaft der Swiss League trafen sich an einem frühen Mittwochmorgen im Mai am Hauptsitz des Bauunternehmens in Riedikon.