Der Friedhof ist die beste Werbung

Blickt Werner Meier zurück auf seine Anfangsjahre als Bildhauer in Turbenthal, so erinnert er sich an den ruhigen Start und erzählt: «Ich begann ganz spartanisch, bis ich bekannt genug war». Erlernt hat er den Beruf in Winterthur, wo er auch die ersten Berufsjahre verbrachte. Mit dem Drang nach Selbständigkeit, kam die Suche nach einem geeigneten Gebäude.