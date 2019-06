Müssen KV-Lehrlinge aus Uster bald nach Wetzikon?

Rund 560 KV-Lehrlinge besuchen die Berufsfachschule Uster. Geht es nach der Bildungsdirektion des Kantons Zürich müssten diese Lehrlinge bald in Wetzikon zur Schule gehen. Das schreibt das Mittelschul- und Berufsbildungsamt in einem Vorschlag, der nun in die Vernehmlassung geht. Indem beide KV-Schulen zusammengelegt würden, könnte in Wetzikon ein neues Kompetenzzentrum entstehen.