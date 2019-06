Dem Zürcher Fuchs auf der Spur

Mit dem ZVV auf Entdeckungsreise



Ob Zürich oder Winterthur: der Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) bringt Sie zu allen Foxtrail-Startpunkten im Kanton. Und auch während der Schnitzeljagd reisen Sie bequem im ZVV-­Netz.



Die Foxtrails sind jedoch nur eine von vielen Möglichkeiten, um auf abwechslungsreiche Art und Weise in diesem Sommer den Kanton Zürich und angrenzende Regionen zu entdecken. Dank der ZVV-­Sommerbroschüre finden Sie jetzt noch viele weitere spannende Ausflugsmöglichkeiten.



Kulturell bis sportlich



Lassen Sie sich inspirieren und erkunden Sie den Kanton zu Fuss. Wandern Sie etwa auf den Spuren des Dichters Gottfried Keller von Glattfelden nach Zweidlen oder beobachten Sie Luchs, Wolf und Elch während eines Besuchs im Wildnispark Zürich.



Manchmal liegen die attraktiven Ausflugsziele aber auch ganz in Nähe: Dampfen Sie etwa mit der historischen Bahn durchs Zürcher Oberland von Bauma nach Hinwil.



Oder soll es in der Geschichte noch weiter zurückgehen? Im Ritterhaus Bubikon erhalten Sie einen spannenden Einblick in die Welt des Mittelalters. Das Zug­, Tram­ und Busnetz bringt Sie komfortabel zu den schönsten Ausflugszielen – und wieder nach Hause.



Weitere Informationen finden Sie in der ZVV-Sommerbroschüre an Ihrem Bahnhof oder hier.



Fotowettbewerb: «Raus mit Euch!»



Ganz klar, in der Region Winterthur ist es sowieso am schönsten. Oder doch nicht? Der ZVV sucht Ihren Lieblingsplatz im ZVV-Gebiet. Laden Sie hier ein Foto Ihres Lieblingsplatzes hoch oder markieren Sie den #zvvlieblingsplatz bei Social Media und gewinnen Sie jeden Monat eine von neun SBB-Geschenkkarten im Wert von je 100 Franken.