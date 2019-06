70-jähriger Walder tot aufgefunden

Die Kantonspolizei Zürich bat die Bevölkerung am Samstag um Mithilfe bei der Suche nach einem vermissten Mann. Der 70-Jährige aus Wald sei auf Besuch in Walde SG gewesen und wurde dort vor einer Woche letztmals gesehen.

Bei der Suchaktion wurde der Vermisste am Sonntagabend in einem Gewässer bei Bürg (Gemeinde Eschenbach SG) tot aufgefunden. Gemäss bisherigen Erkenntnissen der Polizei bestehen keine Anhaltspunkte für ein Drittverschulden am Tod des Mannes.