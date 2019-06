Gemeinderätin fordert behindertengerechte Bushaltestelle

SP-Gemeinderätin Brigitte Röösli setzt sich beruflich häufig damit auseinander, was körperliche Beeinträchtigungen für Probleme im Alltag mit sich bringen. Sie ist Leiterin der Pflege im Alterszentrum Park in Frauenfeld. Dieses Gespür für potenziell problematische Situationen war es auch, das bei ihr Alarm schlug, als sie die versetzte Bushaltestelle in Ottikon sah – oder eben nicht sah.