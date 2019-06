Unbekannter verprügelt Effretiker Autofahrer

Der Effretiker Emilio Prata ist Opfer einer spektakulären Prügelei geworden. Bei der Autobahn-Zahlstelle Como-Grandate kommt es zu einer Auseinandersetzung mit einem SUV-Lenker. Dieser hatte schon zuvor auf der Autobahn gedrängelt und sich aggressiv verhalten, wie «Blick» schreibt.

Gegenüber der Boulevardzeitung gab Prata an, dass der unbekannte Automobilist ihn zuerst am Reinfahren in die Bezahlnische gehindert habe und anschliessend gegen die Fahrzeugtür und die Fensterscheibe eingehämmert habe. Der Effretiker wurde dabei hart am Kinn getroffen.

Anzeige eingereicht

Als Prata sich von diesem Schlag erholt habe und ausgestiegen sei, um mit dem Mobiltelefon ein Foto der Autonummer des Fremden zu machen, sei dieser wiederum aus dem Wagen ausgestiegen und habe er ihm das Handy entwendet und im erneut ins Gesicht geschlagen, so der Effretiker gegenüber «Blick».

Bei der italienischen Polizei hat Prata Anzeigen eingereicht.