Kraftvoller Soul in der Wetziker Scala

«Back to Paradise». So heisst das jüngste Werk der Band «Souls of Dena». Am Freitagabend ist in der Scala Wetzikon die CD-Taufe über die Bühne gegangen. Die Zwillinge aus Bauma, Christina und Mirjam Plüss, hatten dabei keine Mühe, mit ihrer Performance und ihren kraftvollen Soul-Stimmen das Publikum zu erreichen.



Über 80 Personen verfolgen die Musikshow, darunter viele Bekannte, die aus Freude und Sympathie nach Wetzikon pilgerten. (Urs Weiskopf)