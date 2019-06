Zum Frühstück die ersten Pralinen

Sie kennen sich seit fünf Jahren, haben im Zürcher Seefeld zusammen gearbeitet und schnell gemerkt, dass die Chemie stimmt. Und so fassten Olivia Abrach und Tanja Sester schon bald den Plan, irgendwann gemeinsam eine Confiserie zu eröffnen. Inzwischen sind beide längst in anderen Betrieben am Zürichsee angestellt.

Aber ihren Traum verfolgten sie weiter, und Ende Januar war es so weit: Die jungen Frauen – die eine Konditor-Confiseurin, die andere Chefkonditor-Confiseurin – gründeten mit «Sweet Hearts» ihre eigene Firma, die sie neben ihren Jobs betreiben.