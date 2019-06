Wie gross soll der Dorfplatz werden?

Doch was wollen die Illnauer? Züriost hat sich für eine Umfrage in der Bevölkerung umgehört und Anwohner, lokales Gewerbe und Vereine zu ihrem Dorfkern befragt. Norbert Bossi, der sich mit seinem Malergeschäft an der Usterstrasse 25 eingemietet hat, spricht sich für den Erhalt der Liegenschaften aus: «Es braucht nicht viel für eine anständige Lösung.» Die Häuser befänden sich in einem guten Zustand.

Auch Walter Zollinger, langjähriger Velohändler in Illnau, plädiert für eine praktische Umsetzung: Der Stadtrat versucht hier etwas zu planen, das die meisten Illnauer nicht als relevant empfinden. Das Preis-Leistungsverhältnis für einen Neubau stimmt einfach nicht.»

Piazza-Charakter: Ja oder Nein?

Was mit den historischen Bauten an der Usterstrasse geschieht, ist jedoch nur die eine Seite der Debatte. Denn dass die beiden Gebäude sanierungsbedürftig sind, gilt als nahezu unbestritten. Anwohnerin Ursula Gugolz, die seit 40 Jahren in Illnau lebt, findet: «Man kann bereits einen schmucken Beitrag leisten, wenn man die Usterstrasse 23 und 25 neu verputzen und streichen würde.»

Fast noch mehr polarisiert derzeit jedoch die Frage nach der künftigen Grösse des Dorfplatzes. Hansueli Nüssli-Rüesch, der an der Usterstrasse die Bäckerei Nüssli führt, kann den Wunsch nach einer Piazza-ähnlichen Dorfmitte nachvollziehen: «Es ist richtig, dass die beiden Vorlagen abgelehnt worden sind. Unter dem Strich liegt mit den aktuellen Varianten keine wirkliche Vergrösserung des Dorfplatzes vor.»

Die Diskussion um die Zukunft des Dorfzentrums hat in der Vergangenheit unterschiedliche Interessensgruppen hervorgerufen. Unter anderen auch die IG Usterstrasse 23plus, die sich seit Jahren für den Erhalt des Landihauses einsetzt. Sprecher Ueli Annen bedauert vor allem, dass mit der Rückweisung des Parlaments weitere Verzögerungen in Kauf genommen werden müssen. Er sagt: «Dem Wunsch der Bürgerlichen nach einem «erweiterten» Dorfplatz wurde in der Umsetzungsvorlage doch genügend entsprochen. Die Überarbeitung wird nur noch mehr Zeit und Geld verschwenden.»

Vereine sind zurückhaltend

Einen grösseren Dorfplatz könnte indes auch für lokale Vereine von Interesse sein. Diese zeigen sich jedoch zurückhaltend. Patrick Rüegsegger vom Verkehrs- und Verschönerungsverein findet den heutigen Dorfplatz «gut und recht»: «Ein grösserer Platz ist aus unserer Sicht nicht nötig. Selbstverständlich wäre mehr Platz schön, aber aktuell vermissen wir ihn auch nicht.» Zudem sei ein grösserer Platz für das lokale Gewerbe nicht unbedingt wünschenswert, wenn damit Parkplätze wegfallen: «Es ist ja jetzt schon ein Chaos im Zentrum.»

Im September findet in Illnau zudem die überregional beliebte Dorfchilbi statt. Für Ueli Fürst vom Chilbi-Komitee wäre mehr Platz für eine noch grössere Chilbi zwar schön, aber Ansprüche stellen will er nicht: «Der Anlass findet ja nur einmal im Jahr statt.» Das OK richte sich nach den aktuellen Begebenheiten. Egal, wie es komme, werde man sich damit abfinden. «Uns gibt es seit über 50 Jahren. Wir haben schon viele Änderungen mitgemacht», so Fürsts Bilanz.

Der Stadtrat will an seiner Sitzung vom nächsten Donnerstag eine Grundsatz-Diskussion zum Geschäft führen und in drei Wochen einen Beschluss fassen.