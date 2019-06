Wetziker Stadtrat stört sich «massiv» am Begriff Notstand

Vor einigen Wochen hat Barbara Spiess (SP) eine Motion eingereicht, die den Stadtrat verpflichten soll, den Klimanotstand auszurufen. Er soll zudem spätestens bis 2050 die Senkung der CO2-Nettoemissionen auf null erreichen.

Nun hat die Energiekommission über den Vorstoss beraten und beantragt, dass er zu einem Postulat abgeschwächt, dann aber dem Stadtrat überwiesen wird. Der Stadrat indes will weder Postulat noch Motion entgegennehmen.

Stadtrat: «Populistische Politik»

Er schreibt in seiner Stellungnahme, er störe sich «massiv am Begriff ‚Notstand‘». Die Kantonsverfassung definiere einen Notstand mit einer Situation, in der die öffentliche Sicherheit schwerwiegend gestört oder unmittelbar bedroht ist. «Mit der Proklamation eines Notstands ist von Rechts wegen somit etwas ganz anderes gemeint – mit dem Begriff wird nun populistische Politik betrieben.»

Der Stadtrat finde das bedauerlich, denn die Forderungen der Motion stünden nicht der grundsätzlichen Ausrichtung der Energiepolitik des Stadtrats entgegen. Er will allerdings bereits laufende Projekte priorisieren und konkrete Massnahmen umsetzen. Daher lehne er die Motion ebenso ab wie den Vorschlag der Energiekommission, sie in ein Postulat umzuwandeln.

Motion zwingt zur Umsetzung, Postulat zur Prüfung

Die Umwandlung würde den Vorstoss deutlich abschwächen. Eine Motion nötigt den Stadtrat, die Forderungen umzusetzen. Ein Postulat würde ihn lediglich verpflichten, die geforderten Massnahmen zu prüfen.

In ihrer Stellungnahme attestiert die Energiekommission dem Stadtrat Bemühungen, die Energieeffizienz und das Angebot an erneuerbaren Energien zu steigern. Sie spricht etwa einen Gegenvorschlag zur Fernwärme-Initiative an, den die Behörde derzeit erarbeitet. Oder das Förderreglement für den Einsatz von erneuerbaren Energien, das sie erneuern will.

Kommission will zumindest Prüfung

Umgekehrt seien die derzeitigen CO2-Ziele der Stadt, wie auch des Bundes und Kantons, deutlich von einem Zustand mit Netto-Null-Emissionen entfernt. Dabei zeigten Auswertungen, dass allein schon das Erreichen der aktuellen Ziele eine grosse Herausforderung darstelle.

«Der Stadtrat fokussiert sich voll auf den Begriff Notstand.» Barbara Spiess (SP), Motionärin

Kommunale Anstrengungen alleine würden insofern nicht genügen, um die Forderungen der Motion zu erfüllen. Doch erscheine es zumindest prüfenswert, so die Kommission, wie die Stadt Wetzikon auf die Herausforderungen reagieren und ihre Anstrengungen verstärken könne. Deshalb also empfiehlt die Kommission die Umwandlung zum Postulat.

Spiess: «Etwas pragmatischer»

Motionärin Barbara Spiess kann dem Antrag der Energiekommission durchaus etwas abgewinnen. «Klar: Ein Postulat ist weniger verbindlich. Aber ich bin nicht mehr 17 wie die Kantischüler und damit wohl etwas pragmatischer. Ich selber kann mir eine Umwandlung vorstellen.» Allerdings habe die SP-Fraktionssitzung noch nicht stattgefunden. Der Entscheid werde dort gefällt.

Die Stellungnahme der Energiekommission lobt Spiess. «Ich finde sie gut. Man sieht, dass sich die Kommission mit der Sache auseinandergesetzt hat. Sie formuliert interessante Anregungen und Ideen.»

Dass die Haltung von Kommission und Stadtrat voneinander abweichen, könne es geben. Die stadträtliche Stellungnahme findet Spiess allerdings etwas enttäuschend. «Er fokussiert sich voll auf diesen Begriff Notstand.» Sie verstehe wohl, dass die Formulierung störend sei. Sie selber hätte auch nicht unbedingt darauf zurückgreifen wollen. «Wir diskutierten in der Partei hin und her. Aber Klimanotstand ist nun mal zu einem stehenden Begriff geworden, der stellvertretend für ein spezifisches Anliegen steht – und uns geht es um dieses Anliegen.»

Den Vorstoss einfach wegen des Begriffs abzulehnen halte sie für falsch. «Es ist wichtig, dass der Stadtrat jetzt den Auftrag erhält, tätig zu werden.»