Von Greifensee aus Druck auf den Vatikan ausüben

Mitglieder der katholischen Pfarrei Greifensee-Nänikon-Werrikon will die Entscheidungsträger der katholischen Kirche unter Druck setzen – und zwar jetzt. In einem offenen Brief setzen sich die Pfarreileiterin Hella Sodies und knapp 150 weitere Mitglieder der Pfarrei dafür ein, dass die Kirche etwas gegen den systematischen Missbrauch in den eigenen Reihen unternehmen soll. Im Brief wählen Sodies und die Mitunterzeichner klare Worte.