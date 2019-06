Grosser Schützen-Wettbewerb kommt ins Tösstal

Das Zürcher Ratsherren-Schiessen hat seine Ursprünge im Spätmittelalter. Damals gewannen die Feuerwaffen immer mehr an Bedeutung und lösten langsam die Armbrust ab. Das erste Schützenfest im Kanton Zürich fand 1472 statt. Das heutige Ratsherren-Schiessen geht aber auf die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts zurück: 1982 wurde der erste Wettbewerb der neueren Zeit in Rafz durchgeführt. Seither findet das Ratsherren-Schiessen in der Regel alle zwei Jahre statt, letztmals 2018 in Wädenswil.

Vier Tösstaler Gemeinden in der Trägerschaft