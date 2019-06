«Es ist schwierig, wenn einer Behörde gegenüber ein Misstrauen herrscht»

Herr Loher, die Schulpflege Fällanden stand durch das vom Bezirksrat aufgehobene Budget in den vergangenen Monaten vermehrt in der Kritik. Wie wirkte sich dies auf die Legislaturziele aus?

Bruno Loher: Wir sind natürlich noch einmal über die Bücher gegangen und haben den finanzpolitischen Zielen noch mehr Gewicht gegeben. Trotz der zuletzt gesprochenen Steuerfusserhöhung ist es für die Schule aber nach wie vor schwierig, einen ausgeglichenen Finanzhaushalt zu erreichen.



An den vergangenen Budget-Gemeindeversammlungen musste sich die Schulpflege einem grossen Misstrauen der Stimmbürger stellen. Wie wollen Sie die Bevölkerung wieder erreichen?

Wir haben nichts zu verheimlichen. Unsere Finanzen sind stets öffentlich einsehbar. Fällanden ist die viertgrösste Schule im Bezirk Uster und trotzdem kostengünstig. Wir stellen uns auch der Bevölkerung direkt, sei es am Samstags-Markt, in Arbeitsgruppen oder bei Infoveranstaltungen.

«Natürlich haben wir in der Schulpflege über die teils nicht tolerierbaren Angriffe gegen einzelne Mitglieder gesprochen. Ich bin jedenfalls froh, dass niemand zurückgetreten ist.»

Der Ton gegenüber den Behördenmitgliedern war an den Gemeindeversammlungen teils gehässig und wenig zimperlich. Hatten Sie je Rücktrittsgedanken?

Es ist prinzipiell schwierig, wenn einer Behörde gegenüber ein Misstrauen herrscht. Natürlich haben wir in der Schulpflege über die teils nicht tolerierbaren Angriffe gegen einzelne Mitglieder gesprochen. Ich bin jedenfalls froh, dass niemand zurückgetreten ist. Das hätte der Sache nicht gedient. Rückblickend muss man aber auch sagen, dass die Gemeindeversammlung vor Weihnachten nicht den repräsentativen Querschnitt der Bevölkerung dargestellt hat. Das haben wir ja bei der Versammlung im März gesehen, die doch ziemlich anders verlaufen ist.



Ein Kritikpunkt vieler Stimmbürger war das Globalbudget der Schule. Dieses sei viel zu intransparent. In den Legislaturzielen formuliert die Schule nun: «Struktur, Wirkungsweise und Potenzial des Globalbudgets müssen hinterfragt werden.» Was soll das heissen?

Wir haben uns die Frage gestellt, ob das Modell tatsächlich intransparent und nicht stimmbürgerfreundlich ist und werden dies in der laufenden Legislatur entsprechend überprüfen. Meiner Meinung nach ist das Globalbudget aber immer noch ein Erfolgsmodell. Es ist effizient und die einzelnen Schulen müssen die finanziellen Mittel selbständig verwalten und übernehmen entsprechend Verantwortung.

«Die Einheitsgemeinde ist für die Schulgemeinde kein Ziel. Es bringt der Schule nichts, ausser dass wir die Finanzhoheit an die Politische Gemeinde abgeben und damit unsere Autonomie verlieren.»

Stösst die Schule Fällanden langsam an ihre Grenzen?

Wir können bei den Schulhäusern momentan nur Pflästerlipolitik betreiben. Das heisst, wenn etwas ausfällt, wird es ersetzt. Für die grossen und dringenden Sanierungen der Gebäude fehlt uns leider das Geld. Die notwendigen Sanierungen im Bereich der Immobilien sind aber nur das eine. Die steigenden Schülerzahlen das andere. Eine Vorhersage betreffend Schulraumentwicklung ist schwer zu treffen. Klar ist lediglich, dass der Schulraum zurzeit noch ausreicht.



Ein anderes Thema ist die Einheitsgemeinde. Der Gemeinderat strebt hierfür einen weiteren Versuch an. In den Zielen der Schule ist davon nichts zu lesen.

Die Einheitsgemeinde ist für die Schulpflege kein Ziel. Es bringt der Schule nichts, ausser dass wir die Finanzhoheit an die Politische Gemeinde abgeben und damit unsere Autonomie verlieren. Kommt die Einheitsgemeinde wird es in Zukunft keine Schulgemeindeversammlungen mehr geben. Solch ausführliche Budgetdiskussionen wie zuletzt würden dann nicht mehr stattfinden. Die Mitsprache des Souveräns bei Geschäften der Schule wird nicht mehr im gleichen Masse möglich sein – was einen Demokratieabbau bedeuten würde.

«Wir werden uns zudem dafür einsetzen, dass der Gemeinderat uns frühzeitig in wichtige Prozesse miteinbezieht und uns nicht immer wieder mal vergisst oder uns wie bisher als seinen «Juniorenpartner» behandelt.»

Die eine Behörde will fusionieren, die andere nicht. Arbeitet man aneinander vorbei?

Wir hoffen natürlich, dass die Einheitsgemeinde nicht kommt. Es gibt verschiedene Bereiche, wie beispielsweise die Vorschulerziehung oder die Jugendarbeit, in denen die Zusammenarbeit seitens der Schule intensiviert wurde und der Gemeinderat hat sich offen gezeigt. Wir werden uns zudem dafür einsetzen, dass der Gemeinderat uns frühzeitig in wichtige Prozesse miteinbezieht und uns nicht immer wieder mal vergisst oder uns wie bisher als seinen «Juniorenpartner» behandelt.



Die Schulpflege Fällanden hat turbulente Monate hinter sich. Blicken Sie nun etwas ruhigeren Zeiten entgegen?

Wir stellen uns auf ein weiteres Jahr voller Herausforderungen ein. Durch die Erhöhung des Steuerfusses hoffen wir, dass wir die Einnahmen verbessern können. Andererseits sind die Anforderungen an die Schule in anderen Bereichen immens. Über den Zustand der Schulhäuser und die steigenden Schülerzahlen haben wir schon gesprochen. Die Digitalisierung macht weitere Investitionen in grossem Rahmen notwendig. Wir benötigen beispielsweise Tablets für die Schülerinnen und Schüler, digitale Lehrmittel sowie bessere Netzwerke. Die Schulpflege will in Zukunft noch transparenter agieren als bis anhin. Trotz aller Kritik werden wir uns weiterhin für eine gute Schule in Fällanden einsetzen.