Vom Buchhalter zum Büchernarren

Herbert Kuhns Bücherregal ist das Schmuckstück im Wohnzimmer seines Eigenheims in Effretikon. Es erstreckt sich über mehrere Meter und ist, auch was das Farbenspektrum betrifft, ein Hingucker. In der Mitte prangt in Blau eine Suhrkamp Werkausgabe zu Hermann Hesse, im unteren Drittel etwas unscheinbarer zahlreiche gelbe Reclam-Büchlein, die Umschläge vom Gebrauch schon ganz abgegriffen. Hie und da greift der 72-jährige Pensionär nach einem Einband und zieht ihn heraus. Ein Fotoband mit einer Widmung des Dalai Lama drin oder ein Sachbuch über eine chinesische Orakel-Praxis.