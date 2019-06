Laichvernichtung im Naturschutzgebiet

Einmal habe sie ihn auch in der Schutzzone mit seinem Boot gesehen, so Ursula Alayan. «Ich rief ihm zu, woraufhin er herkam und sich als Pächter vorstellte. Er sagte, er müsse da hinten das Gras nach vorne treiben, damit er es an seiner Angelstelle aus dem Wasser nehmen könne.»

Der Kanton ist zuständig für die Verpachtung und Naturschutz des Weihers. Urs Philipp, Abteilungsleiter der kantonalen Fischerei- und Jagdverwaltung, erklärt, dass der Pachtvertrag beim Brauiweiher speziell ist, da es sich um ein Naturschutzgebiet überkommunaler Bedeutung handelt. Die Naturschutzbestimmungen sind Bestandteil des Vertrags.

« Das geht überhaupt nicht. » Urs Philipp, Abteilungsleiter der kantonalen Fischerei- und Jagdverwaltung

«Die Fischer dürfen ganzjährig in der Badezone in der östlichen Hälfte des Weihers mit dem Boot fahren und dieses nur vom Bootshaus aus ins Wasser setzen oder aus dem Wasser nehmen», sagt Philipp. Auch für die Fischer gelten die normalen Regeln wie das Verbot die Wege zu verlassen oder die Schutzzone zu betreten oder befahren.

«Wasserpflanzen dürfen nur im Badebereich von der Gemeinde entfernt werden», so Philipp. Generell sei die Entfernung von Wasserpflanzen nur nach vorgängiger Absprache mit der Fachstelle für Naturschutz erlaubt. Dass Wasserpflanzen mit daran befestigtem Froschlaich entfernt werden dürfen, steht aber ausser Frage: «Das geht überhaupt nicht.»

Anschuldigungen zurückgewiesen

Marcel Ritter ist der Hauptpächter des Brauiweihers. Ausser ihm gibt es noch zwei weitere Pächter sowie fünf Fischer, die auf dem Brauiweiher fischen dürfen. Er habe den Vorfall mit allen Beteiligten geklärt und wehre sich in aller Form, dass ein Pächter oder Fischer den Froschlaich aus dem Weiher genommen habe. «Wir schätzen eine offene und direkte Kommunikation. Schade wurde nicht gleich bei der vermeintlichen Beobachtung das klärende Gespräch gesucht, so hätte man den Laich vielleicht sogar noch retten können, auch deshalb bedaure ich den möglichen Vorfall sehr.»

Laichzeit der Frösche künftig tabu

Ritter verweist darauf, dass sie sich an den Naturschutzplan halten müssen. «Wir Pächter und Fischer verurteilen schädliche Eingriffe in die Natur.» Die Entfernung von Froschlaich sei daher nicht in ihrem Interesse, nebenbei sei das ja auch eine wichtige Nahrungsquelle für Fische und viele andere Tiere.

«Sicherheitshalber werden wir zukünftig allfällige Reinigungsaktionen sei es vom Boot aus oder am Ufer entlang, vorgängig mit der Fachstelle Naturschutz absprechen», sagt Ritter. Alle Fischer wurden informiert, dass während der Laichzeit der Frösche keine toten Wasserpflanzen entnommen werden dürfen.