Herrlich komisch: Divertimento imitieren Nadal nach Niederlage gegen Federer

Die Polizei sucht noch immer den Mörder des «Bären»-Wirts in Rüti, das Mittelalterspektakel in Hinwil steht vor dem Aus und der Egger Komiker Manu Burkart mimt Tennisgigant Rafael Nadal – die Themen der Woche kompakt in der Züriost-Sendung Wucheblick.