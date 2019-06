Gemeindeversammlung im Zeichen des Feuerwerkverbots

Lediglich drei Traktanden werden an der Gemeindeversammlung am 17. Juni in Rüti behandelt werden. Aber vor allem das letzte dürfte es in sich haben: Die Initiative «Leitplanken beim Abbrennen von Feuerwerk» und der Gegenvorschlag des Gemeinderates, der das Feuerwerk auf Gemeindegebiet komplett verbieten möchte (wir berichteten).