Die Turbenthaler Gemeinderätinnen haben Fuss gefasst

Mit wachsendem Vergnügen lassen sich Katharina Fenner und Katrin Ruzicka beim Fototermin für diesen Bericht fotografieren. Das wirkt symbolisch für das, was sie im Gespräch über das erste Amtsjahr verraten. Zuerst aber geht der Blick zurück zum Wahlsonntag am 12. April 2018, als es in Turbenthal eine Überraschung gab. Mit den Kandidaturen der zwei Frauen und den Bisherigen gab es bei den Gemeinderatswahlen eine Überzahl. Der Ausgang war daher völlig offen.