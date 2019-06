Alte Post verkauft sich nicht

Das Wohnhaus an der Stedtligass 20 in Grüningen ist ein «geschichtsträchtiges Juwel» und ein «aussergewöhnliches Liebhaberobjekt». Mit diesen Worten wird die Liegenschaft, die sich in der Altstadt der Gemeinde befindet, auf verschiedenen Onlineportalen für 1,47 Millionen Franken zum Verkauf angepriesen.