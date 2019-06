Zentrumsleiterin testet Bienenhotels im «Kassensturz»

Antonia Zurbuchen, Zentrumsleiterin des im April eröffneten Naturzentrum Pfäffikersee hatte am Dienstag einen grossen Auftritt in der SRF-Sendung «Kassensturz». Die Wildbienenspezialistin testete als Teil einer dreiköpfigen Jury Wildbienenhotels auf Herz und Nieren, beziehungsweise auf Materialqualität und Verarbeitung.

Splitter als Gefahr

No-Gos bei einem Bienenhotel sind etwa ausgefranste Röhrchen. «Da wird keine Wildbiene einziehen», so Zurbuchen. Solche unsaubere Verarbeitung könne sogar gefährlich werden. Denn die Bienenlarven hätten eine sehr sensible Haut und wenn Splitter abstehen, können sie sich verletzen. Zudem kritisierte die Jury die durchgehenden Röhren. In solche würden die Tiere keine Eier legen. Vier der neun getesteten Bienenhotels fallen aus diesen Gründen durch.