Wer den Wirte-Killer kennt, kann reich werden

Auf der Website der Gemeinde Rüti ist noch immer der erschossene Wirt I. I. als Betreiber des Restaurants gelistet. Beim Grundbuchamt heisst es auf Anfrage, dass er auch nach wie vor der Besitzer der Liegenschaft sei. Die Tatsache, dass er verstorben ist, sei dabei nicht ungewöhnlich, so eine Mitarbeiterin.

So lange die Erben an den Eigentumsverhältnissen nichts ändern wollten und auch kein Bauprojekt auf dem Grundstück oder ein Verkauf geplant sei, bleibe dies so. Das Grundbuchamt gehe nicht aktiv auf Erben verstorbener Grundstückeigentümer zu. In anderen Worten heisst das, die Liegenschaft ist nach wie vor im Besitz der Familie I. Zum Grundstück gehört nebst dem Restaurant selber das kleine Gebäude mit Giebeldach hinter der Beiz.