Radikalschnitt entsetzt Anwohner

Marianna Giboulot und Margrit Rüegsegger schauen auf das, was von der üppigen Gras- und Blumenpracht übriggeblieben ist: Auf Millimeterhöhe gestutzte Grashalme zwischen Radweg und Strasse. «Das ist nur noch der klägliche Rest, von dem, was hier in voller Pracht blühte», sagt Giboulot. «Es sieht wirklich jämmerlich aus.»

«Mir tat es weh, zu sehen, wie das Gras gemäht wurde.»

Margrit Rüegsegger, Landwirtin