DVZO sammelt Geld für Bewilligungsverfahren

Das Projekt eines historischen Open-Air-Eisenbahnmuseums in Bauma kommt einen Schritt weiter: In diesen Tagen beginnt die Erarbeitung des Vorprojekts für das Vorhaben «Depotareal Bauma 2020». Dies gab Projektleiter Florian Vogel vom Dampfbahn-Verein Zürcher Oberland (DVZO) in einer Medienmitteilung bekannt.

Das Vorprojekt kann in Angriff genommen werden