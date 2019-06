10'000 Franken für Hinweise zum Wirte-Killer

Trotz intensiver Ermittlungen der Kantonspolizei Zürich in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft für Gewaltdelikte haben die Behörden nach wie vor keine Ahnung, wer am frühen Morgen des Weihnachtstages letztes Jahr den Wirten des Rütner «Bären» erschoss. Nun will sie für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen bis zu 10'000 Franken bezahlen, wie sie mitteilt.

In den frühen Morgenstunden des 25. Dezembers letzten Jahres hatte ein bislang unbekannter Täter mehrere Schüsse auf das Restaurant Bären in Rüti abgegeben und dessen Wirt dabei tödlich verletzt (wir berichteten). Nach der Tat stellte sich heraus, dass die Familie I. des erschossenen Wirten in eine Blutfehde mit dem Clan des ebenfalls erschossenen mazedonischen Mafiabosses Dilaver B. verstrickt war.

Verschiedene Medien aus dem Balkan berichten übereinstimmend, dass mutmasslich Familie I. hinter der Ermordung des Mafiabosses gesteckt hatte. Dies, nachdem dessen Clan zuvor bereits einen Sohn des erschossenen Bären-Wirten getötet und einen zweiten schwer verletzt hatte. Ursprung der Fehde soll ein Streit um den Bau illegaler Lokale in einer mazedonischen Kleinstadt gewesen sein. Familie I. soll dabei die Seite des Staats vertreten haben, da eines ihrer Mitglieder als Stadtschreiber tätig war.

Familie distanzierte sich von Fehde

Die Familie I. distanzierte sich allerdings stets vom Mord an Dilaver B., auch gegenüber diesem Medium. Sie habe nie Probleme mit Menschen oder dem Gesetz gehabt. Es handle sich ausschliesslich um rufmörderische Spekulationen. Die Familie sei gegen ihren Willen in diese Probleme verwickelt worden. Dieser Sichtweise widerspricht die mazedonische Zeitung Republika. Die Familie des Bären-Wirten habe dem B.-Clan schon seit Jahren die Blutrache angedroht. Die erneute Eskalation sei lediglich eine Frage der Zeit gewesen.

Personen, die Angaben zum Tötungsdelikt oder zur Identität des Täters machen können, sollen sich bei der Kantonspolizei Zürich, Telefon 044 247 22 11, melden.