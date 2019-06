Stromausfall in Volketswil: Ein Endverschluss verbrannte

In rund 3800 Haushalten und Betrieben in Volketswil fiel am Dienstag Nachmittag um 14.45 Uhr der Strom aus. Der Ausfall betraf laut den Elektrizitätswerken des Kantons Zürich (EKZ) das halbe Dorf. Eine Dreiviertelstunde später waren bereits rund 3000 Kunden wieder mit Elektrizität versorgt – vor allem Privathaushalte.

Für die Privathaushalte konnte der Leitungsunterbruch zügig überbrückt werden. Für die restlichen, vor allem Geschäftskunden der EKZ dauerte es etwas länger. Um 16.35 Uhr waren laut EKZ alle Kunden wieder an die Stromversorgung angeschlossen.

Grund für den Stromausfall war laut EKZ nicht wie zuerst angenommen ein Schaden an einem Erdkabel. Vielmehr verbrannte ein Endverschluss beim Übergang von einem Mast zu einer Freileitung, wie die EKZ mitteilte.