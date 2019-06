Lindau bekommt einen neuen Skater-Park

Für einmal zog die Gemeindeversammlung in Lindau ungewohnte Gäste an. Neben vielen älteren Leuten setzte sich auch eine Gruppe junger Männer mit Skateboards in die hinteren Reihen.

An diesem Montagabend ging es um ein Projekt, das ihnen am Herzen liegt. Die Gemeindeversammlung stimmte über einen Objektkredit von 240'000 Franken für die Umgestaltung des Skater-Parks in Grafstal ab.