In den Chimlimärt-Kiosk in Schwerzenbach wurde erneut eingebrochen

Karin Regli, Besitzerin des «Rida’s Kiosk» in Schwerzenbach, ist sich sicher: «Es muss die gleiche Täterschaft sein, wie beim letzten Mal.» In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde in ihren Kiosk eingebrochen. Es ist bereits das zweite Mal innert wenigen Monaten. Schon Mitte Februar war ihr Stand Opfer von Dieben (wir berichteten). «Es war beide Mal das gleiche Vorgehen», sagt Regli. Bei beiden Einbrüchen wurden sämtliche Zigaretten sowie das Stockgeld im Wert von 800 Franken mitgenommen. «Seit dem letzten Einbruch bewahre ich das Geld in einem Tresor auf», sagt Regli. Das habe die Täterschaft jedoch nicht am Diebstahl gehindert. Kurzerhand sei der ganze Tresor entwendet worden, sagt die Kioskbesitzerin.

Ist der Dieb ein Kunde?

Regli ist deshalb sicher, dass der Kiosk dem Täter nicht unbekannt ist: «Er muss den Stand gut kennen.» Dies schliesse sie daraus, weil der Täter keine Unordnung hinterlassen habe. «Abgesehen von den entwendeten Sachen steht noch alles an seinem Platz. Eine Leiter, die im Weg stand, wurde sogar fürsorglich noch weggestellt.»