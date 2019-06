«Es braucht weniger Zeit, zu uns zu kommen, als durch Amazon zu scrollen»

Die Buchhandlung Doppelpunkt ist seit Dienstagabend Schweizer Buchhandlung des Jahres – ein Preis, den der Schweizer Buhhändler- und Verleger-Verband per Publikumswahl ermittelt. Doppelpunkt setzte sich gegen den Buchsalon Kosmos in Zürich und die Buchhandlung Mattmann in Zofingen durch. Im Laden an der Zentralstrasse in Uster stehen bereits die ersten Besucher mit Blumensträussen in den Händen, um den beiden Geschäftsführerinnen zu gratulieren.