Volketswiler Firma an Mars-Mission beteiligt

Er soll die Erforschung des Mars und anderer Himmelskörper auf nie dagewesene Art ermöglichen: Der ExoMars-Rover wird voraussichtlich im Jahr 2020 seine Reise zum roten Planeten antreten. An seiner Entwicklung und seinem Bau beteiligt ist auch die Volketswiler Firma «Scheurer-Swiss GmbH». Das teilt die Composite-Expertin am Montag in einer Medienmitteilung mit.

Der CEO der Volketswiler Firma, Dominik Scheurer, sagt: «Die Scheurer Swiss GmbH hat die RUAG Space tatkräftig beratend und operativ unterstützt. Namentlich als Engineering-Partnerin zur Entwicklung des Kohlefaser-Chassis des Rovers sowie im Vorfeld beratend im Zuge der Anschaffung eines geeigneten Lasersystems zum Zwecke des Laminierprozesses des genannten Karbon-Chassis. Ausserdem haben wir unsere Fachkräfte an die RUAG Space vermittelt und direkt vor Ort eingesetzt.»

Aliens suchen von Turin aus

Nebst der Schweiz sind laut Mitteilung auch andere Nationen wie England Teil des europäischen Raumfahrtprojektes und entwickeln im Auftrag der «European Space Agency» (ESA) unter der Leitung von «RUAG Space» unter anderem das Fahrgestell und das Kohlefaser-Chassis des Mars-Rovers. Aktuell befinde sich das fertige Fahrgestell des angehenden Marsianers im Testzentrum der RUAG Space in Zürich und werde mithilfe geeigneter Untergründe und Szenarien auf Herz und Nieren überprüft.

Ein Einblick in das Ruag-Space-Testcenter: