Mitten im amerikanischen Bürgerkrieg – und das in einer Dübendorfer Wohnung

Wenn man in die Wohnung von Torsten Bohner in Dübendorf kommt, befindet man sich inmitten des Amerikanischen Bürgerkriegs: Soldaten in verschiedensten Uniformen stehen sich auf einem Schlachtfeld gegenüber. Es ist eine stille Szene, denn die Soldaten sind kleine Figuren, und das Schlachtfeld besteht aus Karton. «Es ist alles wahrheitsgetreu», sagt Bohner.

«Diese Figuren waren meine besten Freunde.»