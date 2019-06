Impulse für die Industrielandschaft

26 Gemeinden im Einzugsgebiet besucht

Im Projekt Industrielandschaft wurde eine Einführungsschrift zur Industrielandschaft entworfen, die verkürzt im März 2016 als Heimatspiegel erschien. Diese hielt fest, dass die Wasserläufe die Lebensadern der Industrie waren und somit die Gemeinden entlang dieser zum Einzugsgebiet gehören müssten.

An der Töss sind es Fischenthal bis Zell, an der Jona Wald bis Rapperswil, an der Luppmen/Kempt Hittnau bis Lindau und am Aabach Wetzikon bis Uster – im Ganzen 28 Gemeinden. Deren 26 wurden in den letzten zwei Jahren besucht, um von den Verantwortlichen ihre Zukunftsideen zur Industrielandschaft zu erfahren.

Umsetzung ab 2020 geplant

Im laufenden Jahr werde nun, wie es in der Medienmitteilung heisst, zusammen mit der Kulturkommission und dem Vorstand des Zweckverbands Region Zürcher Oberland RZO das Projekt konkretisiert. Den Auftakt zur Umsetzung bildet im kommenden November ein zweiter Heimatspiegel mit dem Titel «Lebenswelt Industrielandschaft».

Mehr zum aktuellen Stand des Projekts unter www.zuerioberland-kultur.ch/projekte/industrielandschaft.