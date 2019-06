Gemeinderat verzichtet auf Konzept zur Landschaftsentwicklung

Der Gemeinderat Fehraltorf ist von seinem Plan abgekommen, ein Landschaftsentwicklungskonzept einzuführen. Dies schreibt die Behörde in einer Mitteilung. In den Jahreszielen 2019 des Gemeinderats war festgehalten, dies zu prüfen. Die Kommission hat den Entwurf dazu eingehend geprüft und dem Gemeinderat beantragt, darauf zu verzichten. Begründet wird der Entscheid damit, dass die Gemeinde Fehraltorf mit dem 2011 genehmigten und in Kraft gesetzten Vernetzungsprojekts bereits viele Massnahmen getroffen hat, die der Natur dienen, wie der Gemeinderat festhält.

Ein Landschaftsentwicklungskonzept sollte die Entwicklung von Landschaften bezüglich nachhaltiger Nutzung sowie ihrer ökologischen und ästhetischen Aufwertung auf. Ziele, Massnahmen und Umsetzung werden dabei mit verschiedenen Nutzergruppen, den betroffenen Grundeigentümern, Bewirtschaftern und der Bevölkerung erarbeitet. Die Kosten dafür hätten zwischen 75‘000 und 100‘000 Franken betragen. Ein Drittel des Aufwands hätte der Kanton übernommen.