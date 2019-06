Baumer Kantonsrat will Kontrolle über «Klimaschwänzer»

Die Bilder von klimastreikenden Jugendlichen prägen derzeit die öffentliche Wahrnehmung. Seit gut einem halben Jahr finden solche Streiks statt: So beispielsweise am 15. März und am 24. Mai weltweit oder am Morgen des 13. Mai vor dem Zürcher Kantonsrat.

Der im März gewählte Kantonsrat Paul von Euw (SVP) aus Bauma hat dazu nun zusammen mit seinen Parlamentskollegen Matthias Hauser (SVP, Hüntwangen) und Hans Egli (EDU, Steinmaur) eine Anfrage an die Zürcher Regierung gerichtet. Unter anderem wollen sie wissen, an welchen kantonalen Schulen (Mittelschulen, Berufsschulen) wie viele Schüler an obengenannten drei Daten «schwänzten».

«Wissen die verantwortlichen Lehrpersonen jeweils überhaupt, wo die Schüler sind?»

Paul von Euw (SVP), Kantonsrat Bauma

«Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Schulen zahlenmässig überhaupt den Überblick über alle ‹klimaschwänzenden› Schüler haben», begründet von Euw die Anfrage. «Wissen die verantwortlichen Lehrpersonen jeweils überhaupt, wo die Schüler sind?»

Unterschiedlicher Umgang

Ausserdem wollen von Euw und seine Ratskollegen von der Regierung erfahren, ob es in Folge der Streiks zu Umstellungen des Unterrichtsplans gekommen ist, welche auch Schüler trafen, die sich explizit nicht an Streiks beteiligen wollten. Ebenso wollen sie eine Auflistung, an welcher Schule welche Form des Nachholens angewandt wird. «Mit dem Kompensieren gehen die Schulen ganz unterschiedlich um», sagt der Baumer Kantonsrat. Teilweise werde der Stoff mit aufsichtslosem Selbstlernen nachgeholt – zuhause oder in der Schule. «Darunter leidet die Qualität der Bildung.»

Riesiges Themenfeld

Für von Euw ist klar, dass der Kanton «dieses missbräuchliche» Schulschwänzen im Griff haben müsse. Eine mögliche Lösung wäre aus seiner Sicht, Bussen zu verteilen. Streiks seien das traditionelle Kampfmittel der Arbeitnehmer, um ihre Arbeitsbedingungen zu verbessern. Im Falle der Klimastreiks werde dieses Kampfmittel jedoch missbraucht, um Botschaften linker und grüner Parteien zu transportieren, so von Euw. Damit öffne sich ein riesiges, potentielles Themenfeld für mögliche Streiks und entsprechende Absenzen.

Wie sieht es beim Frauenstreiktag aus?

Ferner wollen die drei Kantonsräte wissen, auf welche Rechtsgrundlage sich eine allfällige Toleranz gegenüber Schwänzern stützt und wie die Weisung des Kantons betreffend dem Frauenstreik am 14. Juni lautet. Bis die Antwort der Regierung vorliegt, wird dieser aber wohl bereits über die Bühne gegangen sein. Die Zeit, parlamentarische Anfragen zu beantworten, beträgt drei Monate.