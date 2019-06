Tunnelstrasse in Pfäffikon wird gesperrt

Die Bauarbeiten für einen neuen Fernwärmeanschluss an der Tunnelstrasse in Pfäffikon bringen Einschränkungen für den Verkehr mit sich. Ab 4. Juni bis Ende Monat wird besagte Strasse ab dem Kreisel an der Turmstrasse bis zur Einfahrt der Kempttalstrasse für den Verkehr gesperrt. Für den Bus wird eine Lichtsignalanlage gestellt.